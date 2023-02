Cam sành rớt giá thảm, nhiều nơi tham gia giải cứu

Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam cho biết, từ ngày 15/2/2023, hệ thống siêu thị GO!, Big C sẽ chính thức triển khai chương trình bán không lợi nhuận đối với sản phẩm cam sành.

Cụ thể, đội ngũ thu mua của GO!, Big C đã trực tiếp đến các vườn cam sành để thu mua cam sành với giá thu mua tốt cho người nông dân với giá 10.000 đồng/kg. Bao gồm cả chi phí vận chuyển, cam sành Vĩnh Long được bán tại GO!, Big C khu vực miền Nam sẽ có giá 10.900 đồng/kg, tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên là 12.900 đồng/kg.

Ngoài ra, nhằm tạo thêm giá trị gia tăng, cũng như đẩy mạnh tiêu thụ cam sành, dịp này, GO!, Big C còn giới thiệu thêm các sản phẩm chế biến từ cam sành như: nước ép cam, các loại bánh kèm cam tươi...

Chia sẻ với báo chí, bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail cho biết, cam sành được thu mua trực tiếp từ các hộ nông dân, hợp tác xã tại Vĩnh Long mà không thông qua thương lái, sẽ góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm mà giữ được giá bán không lợi nhuận đến tay người tiêu dùng, đồng hành cùng người nông dân Vĩnh Long vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Dự kiến, với chương trình “Đồng hành cùng Nông dân - cam sành Vĩnh Long”, các siêu thị GO!, Big C cam kết tiêu thụ khoảng 25 tấn cam sành, góp phần đưa giá cam sành ổn định trở lại.