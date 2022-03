Cảm phục cụ ông lấy lương hưu duy trì 'sở thú cô độc nhất thế giới' suốt hơn 30 năm

Trong hơn 30 năm qua, cụ ông Luo Yingjiu (81 tuổi) ở Trung Quốc một mình điều hành và trông coi sở thú nhỏ do chính ông thành lập. Điều đặc biệt những con vật trong sở thú đều là những loài vật được giải cứu trên đường phố, hoặc sắp bị mang đi giết thịt.

Sở thú của cụ Luo nằm trên Công viên Rừng Núi Phượng Hoàng tại thành phố Ân Thi của tỉnh Hà Bắc còn được mệnh danh là “sở thú cô độc nhất trên thế giới’. Nguyên nhân là do có rất ít người từng tới đây thăm thú, do phần lớn động vật sinh sống tại cơ sở đều không được lành lặn, theo The Paper.

Cụ ông 81 tuổi lấy lương hưu duy trì "sở thú cô độc nhất thế giới" suốt hơn 30 năm ở Trung Quốc. (Ảnh: Bilibili)

Cụ Luo bắt đầu chăm sóc nhiều loại động vật tại nhà từ những năm 1980. Sau khi nhìn thấy các con vật hoang dã bị mất chi và bị nhốt vào trong những chiếc lồng để bày bán ở chợ, cụ Luo đã quyết định mua chúng về để chăm sóc vì lòng thương cảm. Cụ Luo đưa những con vật bị thương về nhà chữa trị. Sau một thời gian, khi những con vật khỏe mạnh trở lại và có thể tự kiếm sống, cụ Luo sẽ thả chúng về môi trường tự nhiên. Nhưng những con còn yếu và không thể sống độc lập, cụ Luo sẽ giữ chúng lại chăm sóc ở nhà.

Do trong nhà cụ Luo có quá nhiều loài động vật nên chính quyền địa phương đã đề nghị cụ mở một sở thú. Chính quyền địa phương hỗ trợ một phần kinh phí để cụ Luo mở sở thú. Đây là lý do sở thú của cụ Luo được ra đời vào vào năm 1989. Vào thời điểm này, đây là sở thú duy nhất ở thành phố Ân Thi.

Vào thời kỳ huy hoàng, sở thú còn có một số con vật to lớn như một con hổ với phần đuôi bị cắt cụt, và một con sư tử chỉ còn lại ít lông trên người. Nhưng doanh thu của sở thú sau đó sụt giảm nghiêm trọng, do không có khách thăm quan. Những người xem không tỏ ra hứng thú khi tới sở thú bởi ở đây chỉ có những con vật "già, yếu, ốm và tật nguyền”.