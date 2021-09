Cẩm nang 'Tudum': Sự kiện toàn cầu dành cho người hâm mộ

Những nội dung mới và các chương trình sẽ quay trở lại

Nhiều thông tin từ mùa mới nhất của Thợ săn quái vật (The Witcher), hoặc có thể là các tin tức mới nhất từ Lady Whistledown sẽ hé lộ điều gì có thể thể xảy ra trong Bridgerton? Có thể bạn cũng đã sẵn sàng để quay lại Hawkins vì Stranger Things. Sẽ luôn có một thông tin thú vị dành cho mỗi người hâm mộ tại Tudum. Đừng quên theo dõi những thông tin mới hấp dẫn trong sự kiện này.

Những bom tấn không thể bỏ lỡ

Thưởng thức những nội dung độc quyền của một số tựa phim bom tấn sắp ra mắt trên Netflix như Cowboy Bebop với ngôi sao John Cho; Tác phẩm được mong đợi đã lâu của Neil Gaiman mang tên Người cát (The Sandman); Đội quân đạo tặc (Army of Thieves) của Zack Snyder; Lệnh truy nã đỏ (Red Notice) với sự xuất hiện của các diễn viên Ryan Reynolds, Dwayne Johnson và Gal Gadot; The harder they fall với Idris Elba; và đặc biệt siêu phẩm Đừng nhìn lên (Don’t look up) với dàn diễn viên gạo cội Leonardo DiCaprio. Từ thể loại hành động đến viễn tưởng cùng những tên trộm đình đám toàn cầu, rất nhiều nội dung sẽ khiến bạn không thể ngồi yên trên ghế của mình!