Cầm kết quả xét nghiệm ADN trên tay, chị dâu "phán" một câu khiến cả nhà choáng váng

Ban đầu anh tôi chần chừ chưa sinh con vì muốn tập trung sự nghiệp trước. Thời điểm cưới xong anh cũng may mắn nhận được cơ hội thăng tiến, nhưng rồi đùng cái chị dâu báo 2 vạch. Thế là anh tôi đành phải hoãn chuyến công tác nước ngoài.

6 năm trước anh trai tôi kết hôn với người bạn gái lâu năm. Họ quen nhau từ hồi đại học, trải qua bao nhiêu sóng gió hợp tan mới đi đến cái kết viên mãn. Lúc lấy vợ là anh tôi đã 27 tuổi rồi. So với anh em khác trong họ thì anh tôi cưới muộn nhất, bởi vậy nên ai cũng giục đẻ con nhanh nhanh cho mọi người được bế cháu.

Cả nhà đủng đỉnh chuẩn bị từng tí để đón thành viên nhí chào đời, nhưng không ngờ cháu trai tôi sinh non 1 tháng khiến ai nấy hốt hoảng. Chị dâu kêu trượt ngã trong nhà vệ sinh nên em bé phải ra sớm, cơ mà lúc ấy nhà tôi chỉ lo cho tính mạng 2 mẹ con nên chẳng ai quan tâm lý do chị đẻ non.

Trộm vía cháu tôi lớn lên vô cùng khỏe mạnh. Nó còn là một thằng bé siêu tình cảm, biết quan tâm mọi người xung quanh và rất yêu thương động vật. 3 tuổi nó đã hát líu lo, 4 tuổi biết đọc bảng chữ cái và tiếng Anh bập bõm. Lên 5 tuổi thì thằng bé càng bộc lộ sự thông minh, cô giáo ở lớp còn bảo nó tài năng như thần đồng.

Mỗi lần nghe người khác khen con là anh chị tôi tự hào lắm. Bố mẹ tôi thì liên tục cảm ơn chị dâu vì đã sinh cho gia đình một đứa cháu giỏi giang như thế, sau nó lớn lên thì cả họ được nhờ.

Tuy nhiên có một chuyện xảy ra khiến anh trai tôi vô cùng lấn cấn. Đó là việc con anh càng lớn càng không giống ai trong nhà. Bố mẹ tóc mỏng, da ngăm, mũi tẹt giống nhau, riêng thằng bé da trắng, tóc xoăn hoe vàng và mũi cao như tây. Ông bà nội bênh cháu nên tự biện minh rằng mũi nó giống cụ nội, da trắng giống bà nội. Thế nhưng quan sát cháu một thời gian tôi lại cùng quan điểm với anh mình. Nó có những thói quen chẳng hề giống ai trong nhà cả, chụp ảnh gia đình cũng thấy nó hơi khác biệt.

Dù anh trai không nói ra nhưng tôi hiểu nỗi khổ tâm trong lòng anh. Chuyện con trai không giống mình là một vấn đề nhạy cảm, có vẻ chị dâu tôi cũng không hay biết gì. Bao năm qua họ chung sống với nhau khá hòa thuận. Nếu chỉ vì vài câu nói nghi ngờ không cơ sở thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn lớn.