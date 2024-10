Cam kết của Trung Quốc và Hàn Quốc trong thúc đẩy đầu tư, hợp tác với ASEAN

Thủ tướng Lý Cường cho biết sẽ thúc đẩy các dự án kết nối giao thông và vận tải đa phương thức giữa ASEAN và Trung Quốc, còn Tổng thống Hàn Quốc nói sẽ tăng đầu tư nguồn lực về thành phố thông minh. Hội nghị Cấp cao ASEAN+1 với các đối tác Trung Quốc và Hàn Quốc diễn ra sáng 10/10 tại Thủ đô Vientiane (Lào), trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45. Đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông, mở cửa thị trường Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 27, các lãnh đạo nhấn mạnh ASEAN - Trung Quốc cần tăng cường mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai… Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN liên tục trong 15 năm, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt gần 700 tỷ USD, và là nhà đầu tư FDI lớn thứ 3 vào ASEAN với tổng vốn 17,3 tỷ USD. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định tiếp tục ưu tiên phát triển và tăng cường kết nối chặt chẽ giữa các nền kinh tế khu vực. Toàn cảnh Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 27 (Ảnh: Đoàn Bắc). Ông cũng cam kết thúc đẩy các dự án kết nối giao thông và vận tải đa phương thức giữa ASEAN - Trung Quốc nhằm gia tăng giao thương, dịch vụ, du lịch và giao lưu nhân dân, mang lại những lợi ích thiết thực cho các nước. Thủ tướng Trung Quốc cũng khẳng định sẽ tiếp tục dành thêm học bổng cho sinh viên ASEAN, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết, tin cậy, làm nền tảng quan trọng cho quan hệ tiếp tục phát triển bền vững. Về Biển Đông, các lãnh đạo ASEAN - Trung Quốc đều khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp, kêu gọi thực hiện đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và đẩy mạnh nỗ lực sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), đưa Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 27 (Ảnh: Đoàn Bắc). Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ASEAN và Trung Quốc nâng cao tự cường, thúc đẩy gắn bó và kết nối chặt chẽ, toàn diện, bao trùm. Theo người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, hai bên cần đẩy mạnh kết nối chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường, nâng cấp hạ tầng cửa khẩu, đặc biệt kết nối mềm về hải quan thông minh. Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc thông qua các tuyên bố chung về làm sâu sắc hợp tác giao lưu nhân dân, hoàn tất cơ bản đàm phán nâng cấp ACFTA, phát triển nông nghiệp thông minh, thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái số bền vững và bao trùm, chống lừa đảo trực tuyến, đánh bạc trên mạng. Hàn Quốcsẽ đầu tư nguồn lực hợp tác với ASEAN về thành phố thông minh Trong khi đó, Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 25 nhất trí thông qua Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Hàn Quốc. Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 196,64 tỷ USD và là nhà đầu tư FDI lớn thứ 6 vào ASEAN đạt 11 tỷ USD trong năm 2023. Lãnh đạo các nước dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 25 (Ảnh: Đoàn Bắc). Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết trong 35 năm qua, tổng kim ngạch thương mại ASEAN - Hàn Quốc tăng gấp 23 lần, đầu tư tăng 80 lần và giao lưu nhân dân tăng 37 lần. Ông khẳng định sẽ tiếp tục dành ưu tiên tăng cường hơn nữa đoàn kết và hợp tác với các nước ASEAN, ứng phó, xử lý hiệu quả các thách thức về an ninh, kinh tế, biến đổi khí hậu... Hàn Quốc cùng đồng thời tăng đầu tư nguồn lực hợp tác với ASEAN về thành phố thông minh, chuyển đổi số, nghiên cứu chung, đào tạo các chuyên gia về công nghệ và trí tuệ nhân tạo với kế hoạch đào tạo 40.000 sinh viên... Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ba định hướng triển khai quan hệ ASEAN - Hàn Quốc tương xứng với tầm mức mới. Một là đóng góp trách nhiệm hơn cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Thủ tướng hoan nghênh Hàn Quốc tiếp tục tích cực ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông cũng như nỗ lực xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững. ASEAN cũng sẵn sàng phối hợp, thúc đẩy các bên liên quan tăng cường đối thoại, hướng đến hòa bình, ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên phi vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon tại Hội nghị ASEAN - Hàn Quốc (Ảnh: Đoàn Bắc). Hai là thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác kinh tế, trọng tâm là kết nối các nền kinh tế, hợp tác văn hóa, du lịch và giáo dục, đào tạo. Trong đó, hợp tác thương mại và đầu tư cần phát triển theo hướng cân bằng hơn, bền vững hơn. Ông cũng nhấn mạnh việc tạo cơ chế hợp tác thông thoáng, thuận lợi, mở cửa thị trường lớn hơn cho nhau, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác văn hóa, du lịch, và giáo dục đào tạo. Định hướng thứ ba là hành động quyết liệt hơn để thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, toàn diện và phát triển bền vững, nhất là đối với các động lực tăng trưởng mới. Theo đó, Thủ tướng cho rằng hai bên cần cùng mở ra những chân trời hợp tác mới có ý nghĩa chiến lược như đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, Internet vạn vật... Đồng thời với đó, Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần thúc đẩy Đối tác Mekong - Hàn Quốc, đóng góp tích cực cho các nỗ lực phát triển tiểu vùng, bảo đảm tăng trưởng bao trùm, thu hẹp khoảng cách và phát triển đồng đều, bền vững tại khu vực. Hoài Thu (Từ Vientiane, Lào)