Cấm dừng, đậu xe hàng loạt tuyến đường trên địa bàn TP.HCM

Đường Hùng Vương (đoạn từ đường Sư Vạn Hạnh đến đường Nguyễn Tri Phương); đường An Dương Vương (đoạn từ đường Phước Hưng đến đường Nguyễn Tri Phương): điều chỉnh từ cấm đỗ xe thành cấm dừng xe và đỗ xe đối với xe khách; cấm đỗ xe đối với xe ôtô con và xe tải.

Đường Tạ Uyên (đoạn từ đường Hồng Bàng đến đường Ba Tháng Hai); đường Yết Kiêu (đoạn từ đường An Dương Vương đến đường Hùng Vương); đường Tân Thành (đoạn từ đường Nguyễn Thị Nhỏ đến đường Hà Tôn Quyền) tổ chức cấm đỗ xe từ 6 giờ đến 22 giờ theo 2 hướng lưu thông.

Sở GTVT cho biết đường Yết Kiêu, Tân Thành do UBND quận 5 quản lý. Do đó, đề nghị quận 5 chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra Sở GTVT khi triển khai các giải pháp nêu trên, theo dõi thường xuyên tình hình trật tự an toàn giao thông tại vị trí được điều chỉnh nêu trên để kịp thời đề xuất phương án, giải pháp phù hợp.

Sở cũng đề nghị Công an TP.HCM, UBND quận 5 chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, thường xuyên nhắc nhở và xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng xe, đỗ xe không đúng quy định trên các tuyến đường nêu trên; tuyên truyền, vận động người dân sinh sống và kinh doanh trên tuyến nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ.