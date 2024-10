Cám dỗ ‘chết người’ từ hàng giá rẻ rao bán trên Temu

Thời gian gần đây, Temu nổi lên là một sàn thương mại điện tử rao bán hàng hóa với giá siêu rẻ, mang đến những cám dỗ “chết người" đối với người tiêu dùng. Temu bùng nổ tại thị trường Việt Nam với tràn ngập hàng hóa “thượng vàng hạ cám" cùng giá của nhiều loại rẻ hơn các sàn thương mại điện tử khác. Ngoài ra, sàn này áp dụng hàng loạt chương trình ưu đãi như miễn phí giao hàng, cho phép trả hàng và hoàn tiền trong vòng 90 ngày... Chính những yếu tố này đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt, khiến người tiêu dùng Việt bị hấp dẫn và không thể cưỡng lại việc cài đặt app để thử nghiệm giao dịch trên Temu. Theo khảo sát, dù không phải là tất cả nhưng rất nhiều mặt hàng trên Temu đang có giá “rẻ như cho". Chẳng hạn một chiếc máy hút bụi cầm tay không dây loại nhỏ có nguyên giá là hơn 590.000 đồng/chiếc, nhưng đang được giảm giá đến hơn 397.000 đồng nếu người dùng đặt mua ngay lập tức. Có nghĩa sản phẩm này giá chỉ còn hơn 193.000 đồng và người mua cũng không mất phí vận chuyển. Hay như một đôi dép cao gót nữ đế xuồng trong suốt, nếu mua ở Temu sẽ có giá hơn 380.000 đồng. Trong khi vẫn là đôi dép đó nếu mua ở Shopee có giá 460.000 đồng. Với cùng một loại hàng, cùng thời gian giao hàng nhưng Temu bán giá thành rẻ hơn hẳn khiến không ít chị em “bấn loạn" và sẵn sàng xuống tiền. Chưa hết, Temu còn chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, mời khách hàng tham gia quay vòng quay trúng thưởng với các mức độ khuyến mãi khác nhau, từ 50 - 80% giá trị. "Tôi đã may mắn trúng ô giảm 80% và được hướng dẫn cài đặt ứng dụng Temu để mua sắm. Với mức khuyến mãi nhận được, tôi có thể mua nhiều sản phẩm tiền triệu với giá chỉ vài trăm nghìn đồng, còn miễn phí vận chuyển. Bị cuốn hút bởi sự dễ dàng này, tôi đã nhanh chóng mua rất nhiều sản phẩm ngay trong lần đầu tiên thử sử dụng app của Temu. Thật là khó cưỡng lại", anh Đức Việt (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nói. "Làm sao có thể không bị thu hút khi mà nhiều mặt hàng trên Temu được giảm giá sâu, có sản phẩm giảm tới 2-3 lần so với giá gốc hoặc khuyến mại lên tới 90%. Là một tín đồ nghiện mua sắm online, tôi đã bị Temu hấp dẫn. Nhiều ngày nay, tôi miệt mài tìm kiếm thông tin mua sắm trên sàn này", chị Lan Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) nói. Temu đang có sự cám dỗ "chết người" khi bán hàng giá rẻ, khuyến mãi khủng. (Ảnh minh họa: Internet Giá rẻ nhưng chưa chắc đã hời Bên cạnh những người mải mê mua sắm hàng hóa online cũng có nhiều người nhận ra rủi ro "chết người" khi săn hàng giá rẻ trên Temu. Sau một thời gian mua sắm qua Temu, chị Hoàng Thị Thu - (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chị đã “ngấm đòn", "chết chìm" trong đống hàng mua về lúc nào không biết. “Vì không kiềm chế được mua hàng giá rẻ, tôi đã mua nhiều thêm dù không có nhu cầu sử dụng. Ví dụ tôi tìm mua trên Temu 3 bàn chải đánh răng với giá khoảng 30.000 đồng/chiếc. Tổng giá trị đơn hàng chưa đến 100.000 đồng thì không được miễn phí ship. Sàn gợi ý mua thêm 1-2 sản phẩm nữa để đủ điều kiện miễn phí ship, vì thế tôi đã không do dự đặt thêm để được hưởng quyền lợi này. Sau khi cơn nghiền mua sắm qua đi, tôi mới nhận ra rằng tôi đã lãng phí tiền và thời gian để mua những đồ không cần đến", chị kể lại. Chị Thu cũng nhận xét thêm, không ít lần chị Thu mua một lô hàng giá rẻ về mà chẳng dùng được vì chất lượng quá tệ, đành đem vứt bỏ. “Chẳng khác nào mua rác về nhà", chị nói. Hiện tại, chị Thu đã xóa app Temu ra khỏi điện thoại của mình để không còn bị cám dỗ bởi những deal mua sắm giảm giá hàng ngày trên sàn này nữa. "Nếu không xóa đi thì một lúc nào đó tôi lại không kiểm soát được và lại săn mua gây tốn kém chi phí không đáng có. Vì các chiêu thức khuyến mãi siêu hấp dẫn rất dễ khiến người tiêu dùng sa vào những "cơn nghiện" mua sắm mất kiểm soát", chị bày tỏ. Trong khi đó, nhiều người nghi ngờ về chất lượng của những sản phẩm giá rẻ. Anh Hoàng Quân (Cầu Giấy, Hà Nội) nói: “Có lần tôi mua áo ba lỗ nam về dùng, trên sàn họ bán combo 3 chiếc giá chưa đến 120.000 đồng. Nhưng khi nhận hàng hai chiếc thì mặc được, một chiếc thì lỗi, đứt quãng ở phần vai. Mặc dù được đổi trả miễn phí thế nhưng đổi có một chiếc cũng ngại nên đành thôi. Như vậy là tưởng mua rẻ nhưng thật ra không hề rẻ. Vì thế mọi người hãy cảnh giác chất lượng hàng hóa siêu rẻ trên Temu". Hàng hóa giá rẻ trên sàn Temu mang đến nhiều cám dỗ "chết người". Nói về cám dỗ của hàng giá rẻ trên sàn Temu nói riêng và sàn thương mại điện tử nói chung, anh Quân chia sẻ thêm rằng, người dùng mua rẻ được vài lần dễ thành ra nghiện, mua gì cũng chỉ chăm chăm lên sàn mà mua. Nhưng nếu gặp phải tình huống trục trặc thì còn mất nhiều tiền hơn. “Chẳng hạn khi bạn mua một món quà làm quà tặng sinh nhật. Nhưng nếu hàng nhận về chất lượng kém thì chắc chắn là bạn phải mua ngay món khác thay thế, không kịp chờ sàn đổi trả, thế là tự nhiên không dùng mà phải mua thừa thêm 1 cái, tiền thì mất gấp đôi", anh dẫn chứng. Do đó, anh Quân cho rằng để tránh xa cám dỗ của hàng giá rẻ của Temu, người tiêu dùng cần thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng về nhu cầu sử dụng, tránh mua thừa trong khi không có nhu cầu dùng đến. Đồng thời, kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng sản phẩm trong tầm giá ở nhiều nơi bán khác nhau, tránh mua "rác" về nhà. Một nguy cơ nữa với người tiêu dùng khi mua hàng hóa trên Temu đó là khác với các sàn thương mại điện tử khác, khách hàng bắt buộc phải thanh toán ngay khi mua hàng chứ không được nhận hàng rồi mới thanh toán. Hiện tại, Temu cho phép người dùng ở Việt Nam thanh toán trực tiếp thông qua các loại thẻ tín dụng, thẻ visa. Chính vì không cho phép thanh toán khi nhận hàng, người dùng sẽ đối mặt với rủi ro mua hàng không đảm bảo chất lượng, hàng giả, hàng không đúng mô tả dù đã thanh toán từ trước. Do lượng người bán và sản phẩm trên Temu rất lớn nên sàn thương mại điện tử này có thể không kiểm soát được chất lượng của các sản phẩm bán ra. Ngoài ra, giới chuyên gia khuyến cáo, việc để lại thông tin thẻ tín dụng, thẻ visa trên trang web của Temu hoặc trên ứng dụng Temu có nguy cơ lộ thông tin ngân hàng, có khả năng cao dẫn đến tình trạng mất tiền trong thẻ tín dụng. Do đó, người tiêu dùng cần đặc biệt cẩn trọng trong việc thực hiện mua hàng theo hình thức trả tiền trước thông qua thẻ tín dụng tại Temu. Một chiêu trò khác cũng được nhiều khách hàng "vạch" ra đó là không ít gian hàng trên Temu sử dụng là mô tả không chính xác về sản phẩm, hình ảnh mô tả khác với hình thực tế hoặc sử dụng hình ảnh đánh lừa người mua hàng. Chẳng hạn họ chỉ bán ốc vít, nhưng hình ảnh mô tả lại là toàn bộ phần main máy tính. Hoặc sản phẩm bán ra chỉ là phần cánh quạt hoặc chân đế của một chiếc flyca nhưng hình ảnh mô tả sản phẩm trên Temu là toàn bộ chiếc flycam đó. Cách làm này khiến nhiều người lầm tưởng mình đang mua cả sản phẩm với giá rẻ mà không nhận ra sản phẩm mình đang đặt mua chỉ là một phần linh kiện nhỏ. Temu đang ngày càng "nóng" và thu hút khách hàng Việt nhưng ngay cả các chuyên gia cũng tỏ ra khá thận trọng khi nhận định về sàn này bởi còn quá mới mẻ và cần thêm thời gian để theo dõi. Vì thế, trước khi mọi thứ rõ ràng, người tiêu dùng cần hết sức thận trọng khi mua hàng giá rẻ trên Temu. Công Hiếu