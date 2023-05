Cấm cán bộ công an can thiệp xử lý vi phạm giao thông

Ngày 21/5, Thượng tá Trần Trọng Thủy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu cán bộ chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; đặc biệt nghiêm cấm lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.