Cãi nhau với vợ, ông chú giận dỗi đi bộ về quê giữa đêm giãn cách

Người đàn ông ôm theo quần áo, đi bộ về quê

Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, một cán bộ trực chốt đã khuyên người nay nên quay về hòa giải với vợ, vợ chồng có gì thì nói chuyện từ từ, không nên bốc đồng như thế, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh phức tạp.

"Dù cho vợ chồng có cãi nhau thế nào thì ông cũng phải về khu trọ, nằm ở ngoài mà nghỉ. Sáng vợ chồng hòa thuận lại thì ông lo cho gia đình, chứ khi không giờ bỏ vợ con vậy rồi đi bộ về Vĩnh Long là không đúng rồi đó", cán bộ trực chốt nói.