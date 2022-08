Cãi nhau vì mượn điếu cày, 1 thanh niên bị phang tử vong

"Sau khi hỏi mượn điếu cày không được, hai bên có xảy ra xô xát, anh B.V.H đã dùng điếu đập vào người T.Đ.T khiến nạn nhân bất tỉnh. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó" - lãnh đạo xã An Bình thông tin thêm.

Clip ghi lại diễn biến vụ việc

MT (t/h)

Theo Vietnamnet