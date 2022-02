Cãi nhau vì không cắt cỏ mà hát loa kẹo kéo, chồng đâm chết vợ ở Phú Yên

Trần Văn Bình (SN 1966, trú quán thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên). Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 9/2, bà Từ Thị C. (SN 1968, trú quán thôn Đồng Hội) chết trong nhà và có nhiều vết chém ở mặt và cổ.



Chồng bà là ông Trần Văn Bình đi chơi về, thấy vợ chết đã trình báo công an địa phương.

Hung khí gây án

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường và quyết định xác lập chuyên án điều tra vụ án nghiêm trọng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định Trần Văn Bình là nghi phạm.



Bình đã thừa nhận hành vi giết vợ. Trần Văn Bình khai nhận, lý do giết vợ là bực tức khi vợ chồng cãi vã nhau. Ông Bình không đi cắt cỏ bò mà đi nhậu và hát karaoke (loa kẹo kéo) với bạn bè nên vợ chồng cãi vã.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Bình. Các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng này theo quy định pháp luật.