Cài lên ngực bông hồng màu trắng, nước mắt tuôn dài vì nhớ mẹ

Tôi thương mẹ lắm, bởi thân hình mẹ gầy mòn, tiều tụy qua tháng năm vì chồng, vì con. Tôi để ý, trong các bữa ăn, mẹ luôn để mọi thứ dành cho các con, còn mình chỉ ăn qua quýt rồi nhìn các con ăn no, ăn ngon miệng là thấy vui. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được, vào những buổi sáng, nhà tôi thường luộc khoai lang để mọi người ăn trước khi đi làm, đi học. Mẹ lo dậy từ gà gáy để nấu cám cho lợn, lo sửa soạn luộc khoai trước khi chúng tôi dậy ăn.

Khi các thành viên trong nhà ngồi quây quần bên rổ khoai luộc, mọi người đều chọn củ to, củ ngon để ăn thì mẹ lại chỉ nhằm những củ dải nhỏ, củ bị sâu, hà để bóc ăn. Có những hôm, do nhà gần hết khoai, mẹ luộc ít nên khi chồng và các con ăn sáng, mẹ đã từ chối ăn với lý do là mẹ ăn trước rồi...

Luôn dành phần ăn cho các con, cái mặc mẹ cũng chẳng bao giờ lo toan cho riêng mình, khi ngày này qua tháng nọ, mẹ chỉ quần áo vá với quá nhiều miếng chằng đụp chồng chất lên nhau.

Mẹ vẫn thường động viên anh chị em chúng tôi rằng, nhà mình nghèo khó thật đấy nhưng các con phải luôn sống sao cho “sạch” cho “thơm”... Ôi, biết được những ý nghĩ và sự hi sinh vô bờ bến của mẹ như thế dành cho chồng, cho các con, tôi càng thương mẹ nhiều.