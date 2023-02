Your browser does not support the video tag. Cái kết bi thảm của voi con lạc đàn khi vô tình chạm trán sư tử (Video: Kruger).

Con sư tử đực âm thầm tiếp cận chú voi non đơn độc và chỉ bằng một động tác nhanh gọn, sư tử đực đã nhảy chồm lên người và cắn chặt vào phần lưng của voi non. Chú voi non chưa đủ sức mạnh và dường như không ở tình trạng sức khỏe tốt nhất nên nhanh chóng bị sư tử quật ngã xuống đất. Một con sư tử cái ở gần đó đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ con đực để hạ gục chú voi non.

Cuối cùng, chú voi non đã trở thành bữa ăn ngon lành cho đàn sư tử.