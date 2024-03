Cái kết bi thảm của báo săn khi bị sư tử âm thầm mai phục

Tuy nhiên, việc chạy với tốc độ cao đòi hỏi một sức mạnh cực lớn, nên báo săn không thể duy trì tốc độ này được lâu. Loài báo săn chỉ có thể chạy được với tốc độ tối đa trong khoảng 30 giây, do vậy chúng thường âm thầm tiếp cận con mồi với khoảng cách đủ gần, sau đó mới bắt đầu tăng tốc để tấn công con mồi.

Nhờ vào tốc độ của mình, báo săn là loài động vật có tỷ lệ săn mồi thành công rất cao trong thế giới tự nhiên.

Tuy nhiên, loài báo săn có kích thước cơ thể khá nhỏ, do vậy chúng thua kém hoàn toàn về sức mạnh so với các loài thú săn mồi to lớn khác như sư tử, báo hoa mai hay linh cẩu…

Báo săn đôi khi cũng trở thành con mồi của sư tử. Tuy nhiên, để có thể bắt kịp báo săn, sư tử chỉ có cách âm thầm tiếp cận và bất ngờ xông ra tấn công khi báo không đề phòng. Nếu khoảng cách giữa 2 con vật là quá xa và phải đua tốc độ, chắc chắn sư tử sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để bắt kịp.

Theo ITN/NF