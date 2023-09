Cái giá phải trả của những nghệ sĩ kiêu căng, ngạo mạn

Kanye West bị hàng loạt nhãn hàng hợp tác lâu năm như chấm dứt hợp đồng. Chưa kể, anh còn bị Adidas chấm dứt hợp tác khiến đế chế kinh doanh của nam rapper gần như sụp đổ.

Từ khối tài sản khoảng 2 tỷ USD, Forbes ước tính tài sản của nam rapper chỉ còn 400 triệu USD sau khi Adidas kết thúc hợp tác với Kanye West ngày 25/10/2022. Vì thế Kanye West bị Forbes loại khỏi danh sách tỷ phú USD. Có thể nói cái giá phải trả cho phát ngôn ngông cuồng của ca sĩ này quá lớn.

Năm 1966, nhóm nhạc đình đám The Beatles trong một cuộc phỏng vấn với The Evening Standard, John Lennon khi đó ví ban nhạc của mình đã trở nên "nổi tiếng hơn cả Jesus". Phát ngôn ngạo mạn này của thủ lĩnh The Beatle đã bị phản ứng dữ dội. Nhiều đài phát thanh đã tẩy chay ban nhạc bằng cách không phát nhạc của họ, đĩa nhạc của The Beatle cũng bị đốt ở nhiều sự kiện.

Có thể thấy dù ở bất cứ đâu, những nghệ sĩ dính bê bối và có hành vi, phát ngôn thiếu chuẩn mực đều phải chịu hậu quả và sự trừng phạt cao nhất luôn là bị khán giả tẩy chay và kế đến có thể là tiêu tan sự nghiệp.

Theo Vietnamnet