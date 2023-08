Cài định danh điện tử, nữ sinh kỳ vọng 'ra đường không cần mang giấy tờ'

Chỉ huy Công an phường Quỳnh Lôi cho biết, sau khi Chính phủ triển khai thực hiện Đề án 06, từ cấp thành phố, quận đến phường đều thành lập các Tổ đề án 06.

Đối với cấp phường, chính quyền tiếp tục thành lập các Tổ đề án 06 cấp địa bàn dân cư để thực hiện công tác định danh và xác thực điện tử.

Trong chiến dịch đăng ký tài khoản định danh điện tử, địa phương đã tổ chức những buổi hướng dẫn công dân tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, trực tiếp điều hành bởi lực lượng cảnh sát khu vực và cán bộ Công an phường Quỳnh Lôi.

Chỉ huy Công an phường Quỳnh Lôi chia sẻ kinh nghiệm: "Mỗi hộ gia đình, chúng tôi mời một người trẻ hoặc người hiểu biết về công nghệ thông tin để hướng dẫn họ tải phần mềm, tạo tài khoản và đăng ký kích hoạt. Sau đó, cuối ngày, cán bộ công an phường sẽ tổng hợp, chuyển dữ liệu lên Bộ Công an để xin kích hoạt tài khoản mức 1".