Cái chết nhiều uẩn khúc của tỷ phú giàu thứ 3 thế giới khi rơi khỏi máy bay

Chuyến đi tưởng chừng bình thường như hàng trăm lần khác ông từng thực hiện với đoàn tùy tùng của mình. Trên chuyên cơ riêng của ông còn có viên phi công Donald Drew, thợ máy Robert Little, người phục vụ Fred Baxter, thư ký Arthur Hodgson, hai nhà viết mã Eileen Clarke và Paula Bidalon.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cơ thể nhà tài phiệt không có dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài ngoại trừ hộp sọ và phần xương gãy được cho là do va chạm.

Cơ quan điều tra kết luận, cái chết là do tai nạn. Tuy nhiên, vẫn có giả thuyết cho rằng, ông bị giết theo lệnh của những người thừa kế, hoặc cố ý tự sát trước khi đế chế của mình sụp đổ hoàn toàn.

"Ngay cả khi bị mất vài chục triệu franc, điều đó cũng không thể khiến ông ấy cố ý nhảy từ máy bay xuống", một người bạn của Loewenstein đưa ra nhận định.

Lạ lùng hơn, chỉ vài năm sau, con trai ông là Robert cũng bị một trong những người hầu của mình bắn vì lý do bí ẩn. Người này cũng chết trong vụ tai nạn máy bay vào năm 1941.

Mặc dù đến nay chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ Alfred Loewenstein bị "chơi xấu". Nhưng chắc chắn, cái chết "từ trên trời rơi xuống" của nhà tài phiệt người Bỉ khiến đối thủ của ông được hưởng lợi rất nhiều.

Năm 1987, tác giả William Norris đã lật lại vụ án, trình bày các quan điểm của mình trong một cuốn sách mang tựa "Man who feel from the sky" (Tạm dịch: Người đàn ông rơi xuống từ bầu trời).

Trong đó, Norris phát hiện ra đối tác kinh doanh của Loewenstein gồm Albert Pam và Frederick Szarvasy, là những người hưởng lợi rất nhiều sau cái chết của ông.

Cụ thể, giá cổ phiếu công ty của họ (International Holdings) đã tăng vọt trên thị trường. Khoản lợi nhuận khổng lồ 13 triệu USD không rõ từ đâu ra. Số tiền này phù hợp với một số hợp đồng bảo hiểm ẩn danh được thực hiện trước khi Alfred Loewenstein qua đời.

Thậm chí, tác giả này còn đưa ra giả thuyết về việc các đối tác kinh doanh đã thuê người ám sát Loewenstein. Đó là viên phi công Donald Drew và thợ máy Robert Little. Hai người này đều đưa ra lời khai về việc cửa thoát hiểm có thể mở ra dễ dàng.

Mặc dù vậy, đó vẫn chỉ là giả thuyết. Tới nay, cú rơi khỏi máy bay của nhà tài phiệt giàu thứ 3 thế giới vẫn còn là bí ẩn.