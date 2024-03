'Cái bóng trắng' lướt xuyên qua xe của người đi đường được camera ghi lại

Your browser does not support the video tag.

Nguồn: Karl Dagus/ Daily Mail.

Vì cái bóng xuất hiện rất bất ngờ nên Karl không tránh kịp. Ở thời điểm đó, Karl cho rằng mình đã va phải cái bóng - hoặc ai đó, nên Karl và bạn liền dừng xe để xem xét, tìm kiếm, nhưng chẳng thấy người đi bộ nào cả. Karl nói, lúc ấy anh chỉ thấy hơi lạnh người như thể gặp cơn gió lạnh thôi.

Về nhà xem lại video do camera gắn trên mũ bảo hiểm ghi lại, Karl không chỉ thấy khó hiểu mà còn sợ hãi khi thấy có vẻ như xe mình đã đi xuyên qua cái bóng trắng, hoặc cái bóng biến mất khi xe của anh đi tới. Hơn nữa, cái bóng đó lại không có một khuôn mặt rõ ràng.