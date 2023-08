CAHN đấu Viettel: Cuộc chiến vương quyền

Chiến thắng 2-1 trong trận derby Thủ đô trước Hà Nội FC giúp Công an Hà Nội tiến một bước dài đến với ngôi vương V-League 2023. Đội bóng ngành công an chỉ hơn đội xếp sau 2 điểm. Tuy nhiên, trong 2 vòng cuối, 4 đội đầu bảng gặp nhau. Do đó, Công an Hà Nội hoàn toàn có cơ hội vô địch sớm.

Công an Hà Nội đang có được 34 điểm. Xếp sau đội bóng này lần lượt là Hà Nội FC và Viettel (32 điểm). Đội xếp thứ là Đông Á Thanh Hóa có 30 điểm.