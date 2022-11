Cách xử trí khi hỏng dây đai trong hộp số CVT

Hầu hết ô tô ngày nay đều sử dụng hộp số vô cấp CVT. Bộ phận này có cấu tạo hoàn toàn khác biệt so với hộp số tự động (AT) và hộp số sàn (MT). Nó hoạt động dựa trên dây đai truyền động thay vì bánh răng như hộp số sàn và hộp số tự động. Do đó, bộ phận dây đai là yếu tố quan trọng của hộp số CVT.

Loại hộp số kể trên vẫn còn mới lạ, khiến một số khách hàng chưa nắm rõ cách sử dụng. Đáng chú ý, nếu không thay dầu hộp số định kỳ, nguy cơ ảnh hưởng tới chất lượng dây đai là rất cao, thậm chí chi tiết này có thể đứt hoàn toàn. Theo khuyến cáo của Honda, chủ sở hữu nên thay dầu hộp số khi di chuyển trên 40.000 km. Đối với Toyota, con số này lên tới 120.000 km. Tuy nhiên, tài xế nên kiểm tra mức dầu hộp số sau 15.000 km di chuyển.