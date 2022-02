Cách xử lý khi bị “say nguội” ngày Tết

Theo Heathcare, với những trường hợp say nguội sẽ có biểu hiện sau khoảng 5-6 tiếng sử dụng rượu bia. Nguyên nhân chủ yếu của việc say nguội là do cơ thể của người đó đào thải độc tố trong cơ thể chậm và yếu.

Trạng thái thần kinh ít bị cưỡng chế nên không có nhu cầu uống nước và tiểu tiện. Do đó, cơ thể thiếu nước do chất men xúc tác gây nên, các hoạt động bắt đầu hoạt động mạnh mẽ ngay khi mở mắt làm cho sự yên tĩnh lúc trước bị phá vỡ đột ngột gây nên hiện tương nôn thốc, nôn nhiều lần.

Biện pháp tức tức thời

Uống thuốc: Các loại thuốc có tính ức chế quá trình chuyển hóa của rượu như panadol hay thuốc trầm cảm. Khi uống rượu vào, rượu gặp các thuốc trên sẽ bị tương tác các hoạt chất và chuyển hóa hết, sau đó rượu mới chuyển đến gan chuyển hóa tiếp. Bởi, rượu bia sẽ vận chuyển trong máu trong một thời gian dài.