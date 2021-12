Cách xóa khoảng trắng, hàng và cột trống trong Microsoft Excel

Thao tác này cũng sẽ xoá bất kỳ hàng trùng lặp nào trong bảng tính của bạn thật dễ dàng.

Sử dụng tính năng Replace

Để loại bỏ tất cả khoảng trắng khỏi bảng tính của bạn, hãy sử dụng tính năng Replace như sau:

Trước tiên, trong bảng tính đã mở, bạn chọn các ô muốn xóa tất cả các khoảng trắng.

Trên ribbon của Excel ở trên cùng, hãy nhấp vào tab Home.

Trong tab Home, từ nhóm Editing, hãy chọn Find & Select.

Từ menu mở rộng, chọn Replace.

Excel sẽ mở cửa sổ Find & Replace. Tại đây, bạn nhấp vào hộp Find what và nhập dấu cách. Để trống trường Replace with và sau đó nhấp vào Replace All.

Excel sẽ tìm và xóa tất cả các khoảng trống khỏi trang tính của bạn.