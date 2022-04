Cách xóa dòng chữ Unsupported Hardware xấu xí trên Windows 11

Sắp tới, những ai cài đặt Windows 11 trên những thiết bị không tương thích sẽ thấy dòng chữ (watermark) “System requirements not met. Go to settings to learn more” trên màn hình desktop hoặc “System requirements not met” trên trình đơn Settings.

Kể từ khi phát hành, nhiều người dùng đã bỏ qua các yêu cầu phần cứng tối thiểu của Windows 11 và cài đặt nó bằng mọi cách, ngay cả khi họ không nhận được hỗ trợ và cập nhật bảo mật từ Microsoft. Đây là điều Microsoft không khuyến khích. Bởi vậy, bất kỳ ai sử dụng giải pháp thay thế trên “phần cứng không được hỗ trợ” sẽ bắt đầu nhìn thấy dòng chữ nói trên.