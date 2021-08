Cách xem video YouTube đồng thời với ứng dụng khác trên iPhone

Nhấn vào Try it out.

Mở một video trên ứng dụng YouTube dành cho iPhone. Sau đó bạn khởi động chế độ Picture-in-Picture bằng cách đóng ứng dụng (vuốt từ dưới lên hoặc nhấn nút Home - nếu iPhone bạn dùng có nút Home).