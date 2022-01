Cách xác định tên một bài nhạc đang phát bằng iPhone

Tính năng Hum to Search có sẵn trong ứng dụng Google và hoạt động với tiếng vo ve, huýt sáo hoặc ngân nga thành lời.

Khi màn hình nghe xuất hiện, bạn sẽ thấy nút Search a song. Nhấn vào nó.

Bắt đầu ngân nga hoặc huýt sáo bài hát mà bạn đang muốn Hum xác định. Công cụ này cũng có thể xác định nhạc đang phát.

Nếu tìm thấy kết quả phù hợp, ở phần kết quả sẽ được gắn nhãn với tỷ lệ phần trăm so khớp. Nhấn vào More results ở bên dưới nếu bài hát cần tìm của bạn không nằm trong kết quả hàng đầu.

Nếu Google không xác định được bài hát, bạn sẽ thấy màn hình thông báo cho biết “Unable To Find Match”. Nhấn vào Try again để thử lại lần nữa.