Cách viết thư UPU lần thứ 51 năm 2022 đúng chủ đề, quy định dự thi

Hơn 50 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) đề tổ chức định kỳ hằng năm cuộc thi Viết thư Quốc tế dành cho thiếu niên nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và thúc đẩy tư duy sáng tạo của các em.

Cuộc thi cũng tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ. Đồng thời giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.

Năm 2022, Cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề là: “Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu” (tiếng Anh: “Write a letter to someone influential explaining why and how they should take action on the climate crisis”).

Chủ đề cuộc thi năm nay gắn với hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP26 vừa được diễn ra tại Glasgow, Vương quốc Anh. Hội nghị lần thứ 26 với sự tham gia của nhiều nguyên thủ, lãnh đạo của nhiều quốc gia để thảo luận, đưa ra các quyết tâm chính trị, các giải pháp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và các vấn đề liên quan. Việc lựa chọn chủ đề của Cuộc thi quốc tế lần thứ 51 gắn với các vấn đề nóng tại Hội nghị COP26 để tạo cơ hội cho giới trẻ nói lên suy nghĩ, mong muốn của mình trước vấn đề toàn cầu về khủng hoảng khí hậu, kỳ vọng vào những hành động thực tiễn đối với các nhà lãnh đạo các quốc gia trong việc giải quyết các khủng hoảng khí hậu.

Với chủ đề năm nay, các em học sinh nên dành thời gian tìm hiểu về vấn đề biến đổi khí hậu cũng như tác động của nó trên toàn cầu nói chung và khu vực mà em đang sinh sống nói riêng.