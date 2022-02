Cách tự động thay đổi mặt đồng hồ Apple Watch dựa trên thời gian hoặc vị trí

Bước 4: Chọn Time of Day.

Bước 5: Chọn Sunrise (Bình minh) hoặc Sunset (Hoàng hôn), sau đó bạn sẽ được cung cấp tùy chọn xác định thời gian cụ thể xung quanh các sự kiện mặt trời này, hoặc chỉ định bất kỳ thời gian nào với Time of Day. Lưu ý, các tùy chọn Lặp lại bao gồm Daily (Hàng ngày), Weekly (Hàng tuần), và Monthly (Hàng tháng). Sau đó nhấn Next.

Bước 6: Nhấn vào Add Action, sau đó sử dụng trường tìm kiếm để tra cứu “Watch”.

Bước 7: Chọn Set Watch Face từ danh sách kết quả của các thao tác trên đồng hồ.

Bước 8: Trên màn hình Tác vụ, ngay bên dưới Set active watch face to, hãy nhấn vào từ Face màu xanh lam.

Bước 9: Chọn mặt đồng hồ bạn muốn thay đổi vào thời điểm đã chỉ định. Lưu ý danh sách ở đây sử dụng tên chính thức của Apple cho các mặt đồng hồ của hãng, vì vậy bạn có thể thấy một số bản trùng lặp. Đó là vì danh sách được sắp xếp với mặt đồng hồ trên cùng trong danh sách là mặt bạn nhìn thấy khi vuốt sang mặt đầu tiên (ngoài cùng bên trái) trên Apple Watch.

Bước 10: Nhấn Next khi màn hình Actions xuất hiện lại, sau đó tắt công tắc bên cạnh Ask Before Running và xác nhận bằng cách nhấn vào Don't Ask.