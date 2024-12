Cách tự chế thuốc xịt chống muỗi an toàn chỉ trong vài phút

Với những nguyên liệu đơn giản có ngay trong nhà mình, bạn có thể tự chế thuốc xịt chống muỗi an toàn trong vòng vài phút. Nếu không có sẵn thuốc xịt chống muỗi, bạn có thể tự chế bằng những nguyên liệu tự nhiên dễ tìm, vừa tiện dụng vừa an toàn, có thể yên tâm sử dụng cho cả trẻ em. Cách tự chế thuốc xịt muỗi Bạn hãy thử áp dụng ngay cách tự chế thuốc xịt muỗi an toàn tại nhà cực nhanh này để tận hưởng không gian sống trong lành, không muỗi và không lo tác hại của các hóa chất độc hại. Cách tự chế thuốc xịt muỗi an toàn trong 30 giây. (Ảnh: The Kitchn) Các nguyên liệu sau không chỉ giúp đuổi muỗi mà còn mang lại hương thơm dễ chịu, giúp bạn thư giãn: - Tinh dầu thiên nhiên: Các loại tinh dầu từ thiên nhiên có tác dụng xua đuổi muỗi rất tốt. - Nước khoáng: Để pha loãng tinh dầu và tạo thành dung dịch dễ xịt. - Giấm táo: Làm dung môi giúp tinh dầu hòa tan tốt hơn trong nước và tăng cường hiệu quả của thuốc xịt. Ngoài ra, bạn cần có bình xịt để chứa hỗn hợp dung dịch thuốc xịt muỗi. Có thể dùng bình xịt cũ đã rửa sạch hoặc mua mới ở các cửa hàng dụng cụ, dung tích khoảng 100ml là lý tưởng. Các bước tự chế thuốc xịt muỗi an toàn tại nhà: - Đổ vào bình xịt 60ml nước khoáng. Nếu không có nước khoáng, bạn có thể sử dụng nước lọc, tuy nhiên nước khoáng sẽ giúp dung dịch sạch và bền lâu hơn. - Cho vào bình 30ml giấm táo. Đây là thành phần giúp tinh dầu hòa tan tốt hơn và có khả năng kháng khuẩn, giúp bảo quản thuốc xịt lâu dài. - Nhỏ vào hỗn hợp từ 20 đến 30 giọt tinh dầu mà bạn yêu thích (sả, chanh, tràm trà, bạc hà, lavender…). Mỗi loại tinh dầu có mùi thơm và tác dụng khác nhau, bạn có thể kết hợp nhiều loại tinh dầu để tạo ra hỗn hợp độc đáo và hiệu quả hơn. - Đậy nắp bình xịt và lắc đều để các tinh dầu hòa quyện. Giờ thì bạn đã có một loại thuốc xịt muỗi tự chế an toàn và hiệu quả. Sau khi hoàn thành việc tự chế thuốc xịt chống muỗi an toàn, bạn có thể kiểm tra hiệu quả. Lắc đều chai xịt trước khi sử dụng để các tinh dầu hòa tan vào dung dịch rồi xit trực tiếp lên không gian sống hoặc vào các khu vực muỗi thường xuyên xuất hiện, chẳng hạn như cửa sổ, cửa ra vào hoặc khu vực góc tối, ẩm ướt trong nhà. Bạn có thể xịt lên da trước khi ra ngoài để bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của muỗi. Tuy nhiên, hãy thử trước một lượng nhỏ trên da để đảm bảo không dị ứng với tinh dầu. Nếu bạn có làn da nhạy cảm, hãy giảm lượng tinh dầu và dùng nước pha loãng thêm. Một số lưu ý khi sử dụng thuốc xịt muỗi tự chế - Tránh xịt vào mắt và vùng da nhạy cảm: Dù thành phần của thuốc xịt muỗi là tinh dầu thiên nhiên nhưng nếu tiếp xúc với mắt và vùng da nhạy cảm, bạn có thể bị kích ứng. Nếu xảy ra tình trạng này, rửa ngay mắt bằng nước sạch. - Không sử dụng cho trẻ dưới 2 tuổi: Mặc dù các thành phần trong thuốc xịt đều thiên nhiên nhưng làn da trẻ em, đặc biệt là dưới 2 tuổi, còn rất nhạy cảm, do đó cần thận trọng khi sử dụng. - Dùng lượng hợp lý: Dù là thuốc xịt từ thiên nhiên, bạn vẫn nên sử dụng với lượng hợp lý, tránh xịt quá nhiều trong không gian hẹp hoặc khi có trẻ nhỏ. - Thử trước khi sử dụng rộng rãi: Trước khi xịt toàn bộ không gian, hãy thử xịt ở một khu vực nhỏ để đảm bảo không có phản ứng phụ. - Bảo quản đúng cách: Thuốc xịt muỗi tự chế nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp. Nếu bảo quản tốt, thuốc xịt có thể sử dụng được trong vài tuần. Theo VTC News