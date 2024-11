Cách trồng cúc họa mi từ hạt, sau 12 tuần hoa nở sum suê

Thay vì mua sẵn ở cửa hàng hoa, người yêu hoa và thích làm vườn có thể tự trồng cúc họa mi từ hạt để tận hưởng niềm vui gặt hái thành quả là những chậu cúc xinh. Cúc họa mi là loại cây thân thảo, cao khoảng 15 cm. Thời gian ra hoa là khoảng từ 12-14 tuần sau khi gieo hạt. Đây là loại cây rất dễ trồng, sống lâu năm, chịu lạnh tốt, có thể trồng trong các bồn nhỏ để bày ở ban công hoặc trong nhà. Bạn hoàn toàn có thể mua giống trên các chợ cây và trồng cúc họa mi từ hạt.

Biết cách trồng cúc họa mi từ hạt, bạn sẽ có thêm nhiều niềm vui khi cây ra hoa. (Ảnh: Sc115) Cách trồng cúc họa mi từ hạt

Hạt cúc họa mi thường được gieo vào mùa thu. Để trồng cúc họa mi từ hạt, bạn cần trải hạt giống trên giá thể phẳng, phủ nhẹ đất khoảng 0,3cm đến 0,5cm và giữ ẩm cho đất. Đặt khay ươm mầm ở nơi có nhiều ánh sáng, thoáng gió, tránh nhiệt độ cao và nắng gắt. Sau khoảng 5-8 ngày, hạt sẽ nảy mầm. Lúc này, bạn tiếp tục để khay ở nơi đủ ánh sáng để cây tiếp tục phát triển. Khi cây con có 2-3 lá, bạn có thể chuyển chúng sang chậu lớn. Có thể ngâm hạt giống qua đêm trước khi ươm mầm để tăng tỉ lệ nảy mầm của cây. (Ảnh: Goody25) Trong thời kỳ nảy mầm, cần thường xuyên duy trì độ ẩm. Nếu lớp đất bề mặt hơi khô, bạn hãy phun nước để làm ẩm đất. Sau khi cây con đã mọc lên, bạn không nên tưới nước quá nhiều vì có thể gây úng cây. Chỉ tưới nước khi đất trong chậu bị khô. Sau khi lá thật mọc lên, bạn có thể bón cho cây một chút phân pha loãng với nước để cây con phát triển khỏe mạnh. Nếu mật độ cây con quá dày thì nên tỉa thưa, loại bỏ cây yếu vào thời điểm này. Vào mùa đông, cúc họa mi vẫn có thể phát triển ở môi trường nhiệt độ thấp 3-5 độ C, nhưng bạn cần cung cấp ánh sáng vừa đủ để có lợi cho việc phát triển và nở hoa. Khi cây nảy mầm có thể chuyển sang bồn cây để trồng. (Ảnh: Goody25) Trồng cúc họa mi cần chăm sóc thế nào?

Để cây cúc họa mi nở nhiều hoa, bạn cần lưu ý những yếu tố sau khi chăm sóc: Nhiệt độ Hoa cúc họa mi ưa khí hậu mát mẻ, chịu lạnh tương đối tốt và rất sợ nóng. Nhiệt độ quá cao dễ khiến cây bị héo và chết; nhưng nếu nhiệt độ thấp hơn 9 độ C, cây sẽ phát triển chậm. Muốn cúc họa mi phát triển tốt, bạn cần kiểm soát nhiệt độ, tốt nhất là khoảng từ19 độ C đến 23 độ C. Bón phân Hoa cúc họa mi rất thích đất màu mỡ, nhưng kể cả khi đã chuẩn bị loại đất tốt như vậy, bạn vẫn nên bón phân 8 - 10 ngày một lần. Bạn có thể sử dụng phân bón hoa và phân hỗn hợp, pha loãng phân khi bón cho cây. Sự kết hợp của hai loại phân này sẽ rất có lợi cho sự phát triển của hoa cúc họa mi, giúp cây tươi tốt, kéo dài thời gian ra hoa và làm cho hoa cúc họa mi đẹp hơn. Trồng cúc họa mi từ hạt, sau 12-14 tuần bạn sẽ được ngắm hoa. (Ảnh: Suning) Chiếu sáng Hoa cúc họa mi rất thích ánh sáng mặt trời và không thể phát triển nếu thiếu nắng. Bạn có thể đặt cây ở ban công nơi có đủ ánh sáng. Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời kỳ sinh trưởng có thể giúp cây phát triển tốt, lá trở nên xanh đậm hơn và hoa nở đẹp hơn. Tưới nước Cây cúc họa mi rất cần nước trong thời kỳ nảy mầm. Bạn đừng để đất trong chậu bị khô. Điều này sẽ khiến cây bị mất dinh dưỡng và tốc độ sinh trưởng chậm lại. Tuy nhiên, cần giảm lượng nước khi cây đạt đến giai đoạn sinh trưởng. Bạn hãy kiểm tra lượng nước và tần suất tưới nước, đợi cho đến khi đất khô trước khi bổ sung nước. Vào mùa mưa, nếu chẳng may cây cúc họa mi bị úng nước, bạn cần thoát nước kịp thời, nếu không cây sẽ thối rễ. (Ảnh: Goody25) Phòng trừ sâu bệnh Khi trồng cúc họa mi, bạn nên lưu ý không trồng quá dày đặc. Cúc họa mi cần được giữ ở môi trường thoáng mát, thoáng khí và đủ ánh sáng. Nếu phát hiện hoa cúc nhỏ bất thường, lá và hoa có dấu hiệu nhiễm bệnh thì phải dọn sạch càng sớm càng tốt và áp dụng các biện pháp kiểm soát bằng hóa chất. Theo VTCnews