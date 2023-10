Cách trị nghẹt mũi cho người bệnh viêm xoang

Vì vậy, không nên dùng dầu gió, ống hít có chứa tinh dầu cho trẻ sơ sinh, phụ nữ cho con bú

3. Dùng thuốc trị nghẹt mũi an toàn

Để giảm các triệu chứng nghẹt mũi, người bệnh cần tuân thủ:

- Không tự ý dùng thuốc, chỉ dùng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ.

- Tuân thủ chỉ định và hướng dẫn dùng thuốc của bác sĩ.

- Do các thuốc đều có các tác dụng phụ nguy hiểm nên không tự ý tăng liều khi chưa có ý kiến của bác sĩ.

- Trong thời gian dùng thuốc trị nghẹt mũi nếu có bất kỳ phản ứng bất thường nào, cần báo ngay cho bác sĩ để được xử trí kịp thời.

Xem thêm video đang được quan tâm: