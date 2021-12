Cách tìm ứng dụng ngốn nhiều RAM nhất trên Android

Bạn sẽ thấy phần Average Memory Use ở trên cùng của màn hình. Hãy cuộn xuống dưới và chọn phần Memory Used by Apps.

Tại đây, bạn sẽ thấy mức sử dụng RAM của các ứng dụng. Bạn có thể điều chỉnh khung thời gian bằng trình đơn xổ xuống ở đầu màn hình.

Các ứng dụng được sắp xếp theo dung lượng bộ nhớ RAM chúng sử dụng, vì vậy những ứng dụng ngốn RAM nhiều nhất sẽ đứng đầu danh sách. Android OS, Android System, và Google Play Services sẽ luôn nằm ở trên cùng vì đây là cách dịch vụ hệ thống. Hãy cuộn xuống để tìm các ứng dụng của bên thứ ba.