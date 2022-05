Cách tìm lại điện thoại Samsung bị mất

5. Tùy chọn: kích hoạt Mở khóa từ xa (Remote unlock) và Gửi vị trí cuối cùng (Send last location).

Sau khi thiết lập Find My Mobile trên điện thoại Android, bạn nên truy cập địa chỉ này và đăng nhập bằng tài khoản Samsung của mình. Từ đây, bạn sẽ thấy danh sách bất kỳ thiết bị Samsung nào mà bạn đã kích hoạt Find My Mobile.

Nếu vị trí thiết bị được tìm thấy, bạn sẽ thấy chỉ báo hoạt động trên bản đồ, cùng với trạng thái, mức pin và loại kết nối mạng của thiết bị (di động hoặc Wi-Fi). Bạn cũng sẽ có thể truy cập các tính năng từ xa được đề cập ở trên.

Điều đáng nói là Find My Mobile sẽ chỉ hoạt động nếu thiết bị bị mất được bật và kết nối mạng.

Chính vì vậy, Samsung cũng cung cấp tính năng điều chỉnh cài đặt nguồn từ xa để kéo dài tuổi thọ pin của các thiết bị bị mất và giúp người dùng có thêm thời gian để xác định vị trí của chúng.

Ngoài ra, Find My Mobile cũng có thể được sử dụng để lấy lại quyền truy cập vào thiết bị trong trường hợp bị mất mã PIN, nhưng để làm như vậy, bạn sẽ phải bật Remote Unlock trong quá trình thiết lập.

Lưu ý: Trên một số nhà cung cấp dịch vụ di động, dịch vụ Google Find My Device có thể được cung cấp thay vì Samsung Find My Mobile. Trong trường hợp này, hãy đăng nhập vào Find My Device bằng tài khoản Google của bạn để truy cập các tính năng truy cập từ xa.

Mặc dù Find My Mobile của Samsung vẫn chưa hoàn hảo, nhưng nó là một công cụ khả dĩ để giúp tìm thiết bị bị mất hoặc ít nhất là ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu bên trong.