Cách tiết kiệm pin cho iPad

Sử dụng Magic Keyboard hợp lý. Nếu kết nối với Magic Keyboard, iPad sẽ tiêu hao pin nhanh do phải cấp nguồn cho bàn phím. Nhiều đánh giá cho thấy mức hao pin không quá lớn, nhưng một số người phản ánh tỷ lệ "ngốn" pin cao hơn mong đợi. Nếu thuộc trường hợp trên, cây viết của 9to5Mac chia sẻ kinh nghiệm gập bàn phím lại khi không sử dụng để tiết kiệm pin hơn. Ảnh: Digital Trends.



Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến pin. Theo Apple, nhiệt độ phòng lý tưởng để iPhone, iPad, iPod và Apple Watch hoạt động là 0-35 độ C. Nhiệt độ vượt quá 35 độ C có thể "làm hỏng vĩnh viễn dung lượng pin", trong khi dưới 0 độ C sẽ khiến thời lượng pin tạm thời giảm. Ngoài việc giữ iPad trong môi trường thích hợp, người dùng nên tháo ốp lưng nếu cảm thấy thiết bị quá nóng khi sạc hoặc sử dụng với các app bình thường. Ảnh: Apple.