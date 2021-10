Cách thế giới chủ động sống chung với Covid-19

Chuyên gia David Heymann tại Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London (Anh) thì cho rằng, độ lây lan của Sars-CoV-2 khác với virus gây cúm mùa. Một phần vì chúng không bùng phát từ trẻ em, phần khác là vì vắc xin hiệu quả trong ngăn các ca tử vong hoặc nhiễm bệnh nghiêm trọng, mà không đòi thay đổi công thức tùy theo các biến thể mới.

Dù những đối tượng dễ bị tổn thương vẫn cần tiêm vắc xin bổ sung, song Tiến sĩ Heymann cho rằng ngay cả khi mùa đông đến, tỷ lệ tử vong bởi Covid-19 cũng khó có thể cao hơn cúm mùa.

Gian nan miễn dịch cộng đồng

Trên toàn cầu, những làn sóng Covid-19 sẽ sớm được ngăn chặn bởi khả năng miễn dịch cộng đồng và chỉ còn tồn tại giữa các nhóm người còn “ngây thơ” về miễn dịch. Theo thời gian, sự bùng phát sẽ ngày càng ít đi, và Covid-19 sẽ sớm chuyển hóa thành bệnh đặc hữu.

Tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 trên thế giới, tính đến giữa tháng 9.2021. Nguồn DW, Our World in Data

Dù vậy, đặc tính và tốc độ lưu hành của virus corona đối với từng quốc gia sẽ phụ thuộc vào 3 yếu tố: Tỷ lệ dân số miễn dịch với virus và tính lâu dài của tỷ lệ này; Cách thức điều trị Covid-19; Cách virus corona có thể phát triển.



Hiện tại, vắc xin đã rút ngắn con đường đưa Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu đối với 1/3 dân số thế giới, khi đã có khoảng 3,8 tỷ người được tiêm ít nhất một mũi và 2,8 tỷ người được tiêm đủ liều. Con số này, cộng với số người khỏi bệnh, cho thấy dường như hơn một nửa dân số thế giới đã phát triển được khả năng miễn dịch đối với virus corona.



Tuy nhiên, phần lớn số người có được khả năng miễn dịch bằng vắc xin chủ yếu là ở nước giàu, trong khi ở những nơi nghèo, đa số người phát triển được kháng thể là do từng bị nhiễm Covid-19. Một điều đáng chú ý khác là một số nơi đã chứng kiến tốc độ phân phối vắc xin nhanh hơn khả năng lây lan của virus, song cũng chỉ là những nước giàu.



Hiện tại, mức độ miễn dịch chung của thế giới đối với Covid-19 chưa thể bằng được các bệnh đường hô hấp khác. Đó là vì tất cả mọi người đều đã từng tiếp xúc với các bệnh hô hấp đời cũ nhiều lần trong đời, đặc biệt là khi còn nhỏ. Mỗi lần tiếp xúc như vậy đều mang đến một cơ hội mới để nâng cấp hệ thống miễn dịch.



Theo Tiến sĩ Ali Ellebedy từ trường Y thuộc Đại học Washington ở bang Missouri (Mỹ), nhân loại sẽ phải mất hàng thập kỷ để đạt miễn dịch cộng đồng với Covid-19. Do đó, quá trình suy giảm dịch bệnh trong những năm tới sẽ diễn ra chậm, song song với sự mở rộng hơn số người hình thành khả năng miễn dịch do nhiễm bệnh.



Thuốc đặc trị là chưa đủ



Covid-19 gần như chắc chắn sẽ trở thành căn bệnh mà nhân loại có thể chung sống. Bên cạnh các phương thuốc kháng virus sử dụng ở bệnh viện như Remdesivir, hay AZD7442 đang được AstraZeneca thử nghiệm, thế giới sắp có các loại thuốc có thể dùng tại nhà. Triển vọng nhất có thể kể đến là thuốc viên Molnupiravir của hai hãng dược Merck và Ridgeback.