Cách Taylor Swift xử lý mối thù với Billie Eilish

Trong những tuần qua, mối thù giữa Taylor Swift và Billie Eilish là một trong những chủ đề được quan tâm trong thế giới âm nhạc. Bề ngoài, hai siêu sao nhạc pop cạnh tranh nhau vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng album Billboard, với The Tortured Poets Department (TTPD) của Taylor và Hit Me Hard and Soft của Billie. Về phần chìm của tảng băng, Taylor và Billie được tin là triển khai các chiến dịch riêng để hạ bệ đối phương.



Taylor Swift và Billie Eilish từng dành cho nhau những lời khen có cánh, nhưng mối quan hệ tốt đẹp giờ không còn. Ảnh: Getty Images.

Trong khi Taylor bị tố liên tục ra phiên bản mở rộng của TTPD để ngăn Billie chiếm vị trí số 1 và sử dụng fan như “vũ khí” chống lại đàn em, hiện tượng âm nhạc Gen Z lại có động thái rõ ràng hơn nhắm vào chủ nhân hit Lover.

Khi trả lời phỏng vấn truyền thông vào nửa đầu năm 2024, Billie gọi các buổi hòa nhạc kéo dài 3 giờ là tâm thần (các buổi biểu diễn trong Eras Tour của Taylor có thời lượng 3,5 giờ). Giọng ca hai lần thắng giải Oscar còn chỉ trích việc phát hành nhiều phiên bản album đĩa than là lãng phí (Taylor tung ra nhiều đĩa than khác nhau của TTPD).