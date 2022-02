Cách tắt ứng dụng khởi động cùng Windows 11

Nếu ứng dụng có khả năng chạy ngầm cùng Windows, bạn sẽ thấy tùy chọn Advanced options và ngược lại.

Bên dưới phần Background apps permissions, bạn sẽ thấy trình đơn xổ xuống tên Let this app run in background. Hãy bấm lên nó và sau đó chọn tùy chọn Never.

Sử dụng Task Manager

Nếu bạn thấy cách trên quá rườm rà, hãy sử dụng Task Manager để tắt đi những ứng dụng bạn không muốn chúng khởi động cùng thiết bị. Cách thực hiện như sau:

Mở trình đơn Start và gõ từ khóa Task Manager rồi chọn tùy chọn tương ứng trong danh sách kết quả.

Ở cửa sổ hiện ra, bạn bấm nút More details nằm ở cạnh dưới cùng.