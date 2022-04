Cách tắt tùy chọn mua hàng trong ứng dụng để tránh mất tiền oan

Bấm lên nút ảnh đại diện ở góc trên bên phải.

Chọn Settings từ trình đơn xổ xuống.

Tại trang Settings, bạn chọn mục Authentication.

Ở màn hình hiện ra sau đó, bạn chọn Require Authentication for Purchases.

Ở hộp thoại Purchase Authentication, hãy bật tùy chọn For All Purchases Through Google Play on This Device. Bằng cách này, smartphone hoặc tablet sẽ luôn yêu cầu bạn xác thực khi bạn mua một vật phẩm bên trong ứng dụng.