Cách tắt tính năng tự động cập nhật hệ điều hành và ứng dụng trên Android

Bước 7: Bấm nút Done ở hộp thoại xác nhận.

Khi muốn bật lại tùy chọn tự động cập nhật, hãy lặp lại các bước từ 1 đến 5, sau đó chọn Over any network hoặc Over Wi-Fi only tùy vào kết nối bạn thích.

Cách tắt tùy chọn tự động cập nhật một ứng dụng cụ thể

Bạn có thể tắt tính năng tự động cập nhật của một ứng dụng cụ thể không làm ảnh hưởng đến các ứng dụng khác trên thiết bị Android. Để thực hiện, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở Play Store trên thiết bị.

Bước 2: Bấm lên ảnh đại diện.

Bước 3: Chọn Manage apps & devices.

Bước 4: Chọn thẻ Manage.

Bước 5: Chọn ứng dụng bạn muốn tắt tự động cập nhật.

Bước 6: Bấm nút hình ba dấu chấm ở góc trên bên phải của màn hình.

Bước 7: Bỏ chọn tùy chọn Enable auto-update.