Cách tạo phím tắt gỡ USB an toàn trên Windows 11/10

Đa số chúng ta đều rất ít khi thực hiện thao tác gỡ USB an toàn trước khi rút nó ra khỏi máy tính. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra lỗi dữ liệu trên USB. Thao tác gỡ USB an toàn trước khi rút nó ra khỏi máy tính rất quan trọng. Nó đảm bảo mọi tiến trình dữ liệu đã hoàn tất, đồng thời thông báo cho các ứng dụng biết USB sẽ được gỡ ra khỏi máy tính. Nhờ đó, dữ liệu sẽ được đảm bảo an toàn.

Windows có sẵn tính năng Quick Removal cho phép gỡ USB nhanh không cần thực hiện thao tác gỡ an toàn. Đổi lại, tốc độ truyền dữ liệu sẽ giảm đáng kể.

Thao tác gỡ an toàn USB trên máy tính Windows 11/10 khá đơn giản. Bạn chỉ cần truy cập This/My PC, tìm đến ổ đĩa bạn muốn gỡ an toàn, nhấp chuột phải lên nó, rồi chọn tùy chọn Eject.

Nếu thấy quy trình trên quá rườm rà, bạn có thể rút ngắn nó bằng cách tạo phím tắt gỡ nhanh USB an toàn.