Cách tăng chiều cao ở tuổi 14 hiệu quả, các mẹ cần biết

1. Tuổi 14 có thể cao thêm được bao nhiêu cm nữa?

Theo các nghiên cứu khoa học, nữ giới dậy thì ở khoảng 10 - 11 tuổi và kết thúc khoảng 15 - 16 tuổi, do đó tuổi 14 là giai đoạn gần cuối của dậy thì. Nam giới dậy thì muộn hơn ở khoảng 11 - 12 tuổi và ngừng khi 17, 18 tuổi, do đó 14 tuổi có thể là thời gian đỉnh điểm để tăng chiều cao. Do vậy, số cm cao thêm kể từ tuổi 14 có sự khác nhau giữa nam và nữ, bởi tốc độ tăng theo độ tuổi và giai đoạn dậy thì ở 2 giới khác nhau. Cụ thể, các bạn nữ 14 tuổi có thể tăng thêm 4 - 6cm, trong khi các bạn nam cùng tuổi có thể tăng 11 - 14cm đến khi trưởng thành.

Theo bảng thống kê chiều cao chuẩn hiện nay, nếu trẻ được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, chăm chỉ vận động thể dục, thể thao, cũng như áp dụng thói quen sinh hoạt lành mạnh và khoa học thì nam 14 tuổi có mức cao trung bình là 163,8cm và nữ 14 tuổi sẽ có chiều cao đạt gần với mức chuẩn khi trưởng thành là khoảng 158,7cm.

2. Cách tăng chiều cao ở tuổi 14

Để tăng chiều cao cho trẻ nói chung và trẻ 14 tuổi nói riêng, khoa học đã chỉ ra khá nhiều cách khác nhau và để hiệu quả, phụ huynh nên thực hiện đồng thời cùng lúc các phương án như sau trong quá trình nuôi dạy con:

2.1. Ăn uống đủ chất

Dinh dưỡng là yếu tố quan trọng quyết định 32% khả năng tăng chiều cao của mỗi người. Ở độ tuổi 14, bạn nên đầu tư dinh dưỡng sao cho các bữa ăn hằng ngày đảm bảo đầy đủ và cân bằng chất. Trong đó, một số dưỡng chất cần thiết cho xương như protein, canxi, vitamin D, vitamin K, collagen type II, magie, phốt pho, kẽm, kali, sắt… Các loại thực phẩm tốt cho chiều cao có thể kể đến: Cá, hải sản, thịt gà, hạnh nhân, sữa chua, trứng, rau xanh (rau bina, cải xoăn, bông cải xanh), phô mai, bơ, các loại đậu và hạt…

2.2. Tập luyện thể thao, sử dụng các bài tập tăng chiều cao

Ngoài dinh dưỡng, vận động thể dục thể thao đều đặn là một trong những cách tăng chiều cao ở tuổi 14 cho nữ và nam hiệu quả, an toàn. Theo đó, mỗi ngày bố mẹ nên khuyến khích trẻ dành từ 30 – 45 phút cho việc luyện tập các bài tập giúp hỗ trợ tăng chiều cao như: nhảy cao, nhảy dây, hít xà đơn co đầu gối, đu xà, bơi lội, chơi bóng rổ, đạp xe…