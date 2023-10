Lỗi wifi hiện dấu chấm than thường xảy ra thường xuyên trên điện thoại nếu bạn sử dụng thiết bị không đúng cách.

Đôi khi lỗi này không hoàn toàn do người dùng mà do lỗi đường truyền wifi, hoặc lỗi nhà mạng. Khi wifi có dấu chấm than sẽ làm Internet bị gián đoạn, khiến người dùng không thể truy cập vào mạng.



Hướng dẫn cách sửa nhanh lỗi wifi hiện dấu chấm than trên điện thoại. (Ảnh minh họa).

Lý do wifi hiện dấu chấm than trên điện thoại



Nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mạng wifi có dấu chấm than trên điện thoại. Hầu hết các lỗi này xuất phát từ modem hay chính điện thoại của bạn hoặc địa chỉ IP. Nó khiến Internet của nhà bạn ngưng kết nối tạm thời.

Một số nguyên nhân wifi hiện dấu chấm than trên điện thoại phổ biến phải kể đến: