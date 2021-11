Cách sử dụng Telegram để gửi ảnh và video chất lượng cao

Để gửi ảnh và video với chất lượng gốc thông qua Telegram trên máy tính, hãy làm theo các bước sau đây:

Mở Telegram trên web hoặc ứng dụng Telegram trên máy tính.

Mở cuộc trò chuyện bạn muốn gửi tệp của mình.

Chọn biểu tượng tệp đính kèm ở bên trái của hộp thông báo nếu bạn đang sử dụng ứng dụng dành cho máy tính và ở bên phải nếu bạn đang sử dụng Telegram trên web.

Chọn tệp muốn chia sẻ. Sau đó chọn Open (Mở).

Trong cửa sổ bật lên, bạn có hai tùy chọn: Send in a quick way (Gửi nhanh) và Send without compression. Chọn Send without compression.

Nếu gửi video từ máy tính bằng Telegram, bạn sẽ không thấy tùy chọn Send without compression. Nguyên nhân chỉ vì Telegram không nén các tệp video, vì vậy bạn không phải lo lắng gì về việc chất lượng của tệp được gởi.

Tuy giao diện của Telegram không mượt mà như nhiều ứng dụng khác, nhưng nếu là người thường xuyên trao đổi các tệp có dung lượng lớn và không muốn bị suy giảm chất lượng, Telegram chính là sự lựa chọn tối ưu dành cho bạn.