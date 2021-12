Cách sử dụng nước ép trái cây tốt cho sức khỏe

Những lợi ích sức khỏe của trái cây và rau quả một phần là do hàm lượng chất chống oxy hóa cao, nhưng chất xơ cũng đóng một vai trò quan trọng.

Nhiều chất chống oxy hóa liên kết với chất xơ và được giải phóng trong hệ tiêu hóa. Tuy nhiên các chất chống oxy hóa liên kết tự nhiên với sợi thực vật bị mất đi trong quá trình ép trái cây. Có đến 90% chất xơ bị loại bỏ trong quá trình ép trái cây. Một số chất xơ hòa tan sẽ vẫn còn, nhưng phần lớn chất xơ không hòa tan sẽ bị loại bỏ.

Một nghiên cứu đã so sánh việc ăn cả quả táo với việc uống nước ép táo. Kết quả cho thấy, uống nước ép táo trong làm tăng mức cholesterol LDL (có hại) lên 6,9%, so với việc ăn cả quả táo. Tác dụng này được cho là do hàm lượng chất xơ trong cả quả táo.

Hơn nữa, một nghiên cứu quan sát cho thấy nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường loại 2 tăng lên ở những người uống nước ép trái cây, trong khi ăn cả trái cây có liên quan đến việc giảm nguy cơ.

Mọi người cũng có xu hướng cảm thấy no hơn khi họ ăn toàn bộ trái cây, so với khi họ uống nước ép trái cây đó.