Cách sử dụng bàn phím số làm chuột trên Windows 11

Ngoài ra, nếu muốn tăng tốc hoặc làm chậm con trỏ chuột trong khi sử dụng các phím chuột, hãy đặt dấu kiểm bên cạnh Hold the Ctrl key to speed up and the Shift key to slow down (Giữ phím Ctrl để tăng tốc và phím Shift để giảm tốc độ). Sau đó, sử dụng Ctrl và Shift như được mô tả trong khi di chuyển con trỏ chuột bằng các phím 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 hoặc 9 trên bàn phím số.

Cách nhấp khi sử dụng phím chuột

Không dễ để làm quen với các lần nhấp chuột khi sử dụng các phím chuột, nhưng một khi đã sử dụng qua vài lần, có thể nó sẽ là một lựa chọn yêu thích của bạn.

Dưới đây là danh sách chức năng mỗi phím trên bàn phím số:

Phím “5”: Nhấn phím này thực hiện phương pháp nhấp đang hoạt động (theo mặc định là nhấp chuột trái), được đặt bởi một trong các phím được liệt kê bên dưới.