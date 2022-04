Cách sơ cứu người đuối nước hiệu quả như Trung úy cảnh sát Đồng Nai

Ngày 10/4, 5 sinh viên đi tắm biển tại Bà Rịa Vũng Tàu không may bị sóng cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán kêu cứu.

Trung uý Thái Ngô Hiếu, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cũng đang nghỉ mát cùng gia đình, đã kịp thời cứu sống được 4 nan nhân,

Clip quay lại quá trình trên khiến nhiều người thán phục vì sự bình tĩnh và kỹ năng cứu người đuối nước của Trung úy Hiếu. Chỉ chậm một vài phút, rất có thể con số tử vong không phải là 1 người.

Trung úy Hiếu sơ cứu và cứu sống 4 nạn nhân đuối nước ngày 10/4. Ảnh cắt từ clip.

Tai nạn đuối nước có thể xảy ra khi đi du lịch hoặc ngay tại nhà (trẻ nhỏ ngã vào bồn nước, chum vại, ao hồ…), đặc biệt khi mùa hè đang đến gần. Nạn nhân bị ngạt do nước bị hít vào phổi, hoặc tắc đường thở do co thắt thanh quản khi ở trong nước. Chỉ cần 3 phút không có ô-xy, não đã bị tổn thương, kéo dài đến 4 phút não sẽ tổn thương không hồi phục, di chứng nặng nề.