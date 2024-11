Cách rán đậu phụ vàng giòn bên ngoài, mềm bên trong, không dính chảo, ngon khó cưỡng

Đậu phụ là nguyên liệu có thể chế biến nhiều món ngon từ món chiên, xào, kho… Đặc biệt, đậu phụ rán là món ăn được nhiều gia đình yêu thích bởi hương vị thơm ngon, khó cưỡng. Đậu mua về bạn rửa qua nước muối loãng rồi dùng vải màn hoặc khăn sạch thấm khô, cắt miếng hình chữ nhật hoặc miếng vuông vừa ăn. Cách rán đậu phụ vàng, ngon Đầu tiên, bạn lấy nước nóng đổ vào 1 cái tô rồi cho 1 muỗng cà phê muối vào và khuấy đều để cho lượng muối tan hết. Tiếp theo, cho đậu phụ đã cắt vào ngâm khoảng 30 phút. Đây là cách giúp đậu giòn bên ngoài, mềm bên trong. Nước muối sẽ hút bớt độ ẩm ra ngoài bề mặt đậu, vị mặn của nước muối sẽ giúp thành phẩm sau khi chiên xong có màu vàng sắc nét hơn. Nước ấm sẽ giữ cho đậu không mềm nhũn và duy trì độ ẩm bên trong. Muốn chiên đậu phụ không bị dính chảo hoặc hạn chế dầu bắn ra ngoài, bạn có thể cho thêm một ít muối ăn vào chảo dầu đang làm nóng. Sau đó, dùng đũa khuấy đều cho đến khi muối tan hết. Lần lượt cho đậu phụ đã ráo vào chiên. Khi chiên, bạn nên để lửa nhỏ để miếng đậu phụ trong mềm, ngoài giòn tan. Lưu ý là dầu chiên phải nóng già và chiên ngập dầu để miếng đậu chín vàng, thơm ngon. Đậu phụ sau khi chiên thì bạn vớt ra xả trực tiếp dưới vòi nước lạnh hoặc ngâm ngay vào nước đá lạnh. Đây là hiện tượng sốc /biến nhiệt trong vật lý giúp cho thực phẩm vỏ ngoài se nhanh lại, giữ được nước bên trong mềm mọng, ngọt tự nhiên. Vớt đậu ra để ráo nước hoặc dùng khăn sạch thấm khô. Bí quyết này được các hàng quán sử dụng nhiều khi làm món rau xào, luộc lòng non, dạ dày hay luộc chân giò chắc giòn, luộc trứng dễ bóc vỏ. Nhưng lưu ý: Muốn đậu ngon thì rán lửa lần hai. Đồng thời, khi chiên sốc nhiệt ở lần lửa thứ hai, các hàng quán thường dùng chảo sâu lòng và cho lượng dầu ngập đậu để nhiệt căng đều giúp món ăn nhanh giòn, lại thoát dầu nhanh không bị ngậy mà bên trong vẫn giữ độ được độ ẩm. Khi làm ở nhà, đun nóng dầu ăn, thử đầu đũa thấy sủi bọt to là được, cho đậu phụ vào chiên căng dầu ở lửa to. Đảo đều cho đậu vàng giòn các mặt. Khi bề mặt đậu phụ nổi hạt giống như cốm giòn, vớt ra ngay bày vào đĩa. Chú ý để tránh văng dầu cần thấm khô đậu hoặc cho chút bột mì vào chảo dầu. Còn bí quyết để rán đậu không dính chảo là sau khi chảo khô, trước khi đổ dầu vào chảo, bạn hãy xát một lát gừng sống vào toàn bộ đáy và thành chảo để tạo ra một màng trơn khi gừng với dầu (mỡ) kết hợp với nhau, để đậu không bị dính chảo. Theo Sức khỏe đời sống