Cách phát hiện, xử lý khi iPhone bị hack

Khởi động lại iPhone

Khởi động lại thiết bị có thể loại bỏ các trục trặc tạm thời, có vẻ như bị hack hoặc tấn công bằng phần mềm độc hại. Ví dụ: nếu pin chết nhanh nhưng không có ứng dụng đáng ngờ nào trong báo cáo sử dụng pin, khởi động lại có thể khắc phục sự cố.

Đến Settings > General > Shut Down, kéo thanh trượt và đợi 30 giây để iPhone tắt hoàn toàn. Sau đó, nhấn và giữ nút bên của iPhone cho đến khi nhìn thấy logo Apple.

Cập nhật hệ điều hành

iPhone chạy hệ điều hành cũ rất dễ bị tấn công, ví dụ: bản cập nhật iOS 14.4 và iPadOS 14.4 đã khắc phục sự cố cho phép các ứng dụng độc hại truy cập và làm rò rỉ thông tin nhạy cảm của iOS 14.3.

Đến Settings > General > Software Update > Download and Install để cập nhật iOS mới nhất nếu có sẵn.

“Né” Wi-Fi công cộng

Mạng Wi-Fi công cộng hầu như không có hệ thống bảo mật vững chắc, thậm chí còn bị giả mạo các mạng chính hãng do hacker tạo ra.

Dùng Wi-Fi như vậy xem như đã “mời” tin tặc truy cập vào dữ liệu, thông tin thẻ tín dụng, mật khẩu, v.v... Nếu cần phải sử dụng Wi-Fi công cộng, hãy thông qua VPN vì VPN sẽ bảo mật kết nối của bạn bằng cách che địa chỉ IP và mã hóa dữ liệu được trao đổi trên mạng.

Bảo mật iCloud với xác minh hai yếu tố

Khi có quyền truy cập vào tài khoản iCloud, hacker có mọi thứ bạn đã tải từ iPhone lên iCloud. Do đó, ngoài mật khẩu mạnh, hãy bảo mật tài khoản Apple ID của bạn bằng xác thực hai yếu tố.

Khôi phục cài đặt gốc

Đặt iPhone về mặc định ban đầu khi nó tiếp tục có dấu hiệu bị tấn công là biện pháp mạnh cần thiết.

Đi tới Settings > General > Transfer or Reset iPhone > Erase All Content and Settings (Với iOS 14 trở lên: Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings). Nhấn Continue và nhập mật mã iPhone để tiếp tục.