Cách phân loại các phân khúc xe ô tô tại Việt Nam

Phân khúc E – Xe hạng sang (executive cars)

Đây được xem là phân khúc xe hạng sang trên thị trường nhiều nước. Những xe phân khúc này thường có đủ 5 chỗ ngồi cho người lớn; trên thực tế loại xe này có kích thước tương tự phân khúc C, nhưng không ai có thê so sánh các dòng xe hạng C với các dòng xe đẳng cấp thương hiệu khác hẳn như Mercedes, Audi…; được thiết kế với khoang xe rộng rãi, nội thất sang trọng; bao gồm các dòng sedan, wagons, hatchback.

Khách hàng chủ yếu của phân khúc xe này thường là những người có thu nhập cao, doanh nhân thành đạt, ngôi sao giới giải trí,…

Một số dòng xe tiêu biểu của phân khúc E: Audi A4, Mercedes C-class, BMW series 3,…

Xe Audi A4

Phân khúc F – Xe hạng sang cỡ lớn (full-size luxury cars)

Được sản xuất cùng các hãng với các phân khúc E, song các dòng xe thuộc phân khúc F có kích thước lớn hơn, được trang bị động cơ, tiện nghi đẳng cấp và đầy đủ hơn rất nhiều.

Các dòng xe phân khúc F tiêu biểu như: Audi A6, Mercedes E-class, BMW series 5 hay Jaguar XF

Bên cạnh đó, cùng được xếp vào phân khúc F, còn có những “đàn anh” thường được gọi là các “hạng sang cao cấp” với kích thước dài hơn, động cơ với 6, 8 hoặc 12 xi-lanh và trang bị tốt hơn xe sang hạng trung. Những mẫu xe này được sản xuất dựa trên dây chuyền cao cấp nhất với số lượng có hạn. Tất cả mọi trang thiết bị, công nghệ tốt nhất điều được lắp đặt.