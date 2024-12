Phân biệt nho ta và nho Trung Quốc không phải là điều quá khó nếu bạn chú ý đến một số đặc điểm như kích thước, màu sắc, mùi vị... của chúng. Tại Việt Nam, nho được trồng chủ yếu ở Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh phía Nam. Nhiều người tiêu dùng thích nho Việt Nam vì độ tươi mới và an toàn do khoảng thời gian từ khi thu hoạch đến khi tới tay người tiêu dùng khá ngắn. Với nho Trung Quốc, nhiều người thích vì giá rẻ, quả to và mọng, ngọt, trong khi những người khác lại lo ngại về nguy cơ hóa chất kích thích và bảo quản. Biết cách phân biệt nho ta và nho Trung Quốc, mọi người sẽ mua đúng sản phẩm mình cần. Cách phân biệt nho ta và nho Trung Quốc Các vùng như Ninh Thuận, Bình Thuận là nơi có khí hậu lý tưởng để trồng nho, tạo ra những quả nho ngọt ngào, có chất lượng cao. Nho ta có đặc điểm nổi bật là trái nhỏ, da mỏng, và hương vị thơm ngon đặc trưng. Nho Trung Quốc được trồng và sản xuất ở các vùng có khí hậu lạnh, chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc nước này. Nho Trung Quốc thường có hình dáng lớn, quả căng mọng và ít hạt. Để tiêu thụ đến thị trường xa xôi, nhiều khi nho Trung Quốc được xử lý bằng cách dùng hóa chất để tăng độ bóng, kéo dài thời gian bảo quản. Nho ta thường có vỏ không quá bóng, màu sắc không đều, quả nhỏ. (Ảnh: Pngtree)

Dưới đây là một số yếu tố giúp phân biệt nho ta và nho Trung Quốc: Kích thước Nho ta thường có quả nhỏ, Khi cầm quả nho, bạn sẽ cảm nhận được quả nho không quá căng, mềm và nhẹ tay. Nho ta có hạt và vỏ thường mỏng, dễ bị rách khi bị bóp nhẹ. Nho Trung Quốc thường có kích thước lớn hơn, quả căng. Vì được xử lý kỹ lưỡng để bảo quản lâu, nho Trung Quốc trông hấp dẫn và tươi lâu hơn so với nho ta. Màu sắc Vỏ của nho ta thường không quá bóng, đôi khi có màu sắc không đều mà có nhiều sắc thái như tím, xanh hoặc đỏ vì quả nho không qua quá trình xử lý hay bảo quản dài ngày. Khi nhìn kỹ, bạn có thể thấy vỏ nho ta hơi nhăn nheo và không có độ bóng như nho Trung Quốc. Một số loại nho ta ngoài vỏ có chút bột hoặc phấn tự nhiên. Nho Trung Quốc thường có vỏ bóng mượt và màu sắc rất đồng đều, tươi sáng. Để tăng tính thẩm mỹ và giữ trái cây lâu hơn, nho Trung Quốc có thể được phủ một lớp sáp hoặc hóa chất để bảo quản. Vỏ nho bóng và rất đẹp mắt đôi là dấu hiệu của việc nho đã qua xử lý hóa chất. Mùi vị Các giống nho Việt Nam thường có vị đậm đà hơn, hương thơm tự nhiên và độ ngọt thường vừa phải pha chút chua nhẹ. Bạn có thể dễ dàng cảm nhận được hương vị tự nhiên, tươi mới khi ăn nho ta, không có cảm giác quá ngọt hay gắt. Nho Trung Quốc ngọt đậm và thường không có vị chua, độ ngọt đồng đều, đôi khi hơi thiếu tự nhiên.

Nho Trung Quốc thường có vỏ bóng mượt và màu sắc rất đồng đều, tươi sáng. (Ảnh: Sputnik)

Cảm nhận khi ăn Bạn có thể phân biệt nho ta và nho Trung Quốc rõ ràng khi thưởng thức. Khi ăn nho ta, bạn sẽ cảm nhận được sự tươi mới. Hầu hết các loại nho ta đều có hạt, hạt thường lớn và cứng hơn so với các loại nho khác. Vỏ của nho ta mỏng, mềm. Nho Trung Quốc thường có cảm giác giòn nhưng hơi cứng, vì quả nho thường được thu hoạch khi chưa chín hoàn toàn để vận chuyển lâu dài. Nho Trung Quốc thường có hạt nhỏ hoặc không hạt, tuy nhiên vỏ nho lại khá dày và có thể hơi nhám. Theo VTC News