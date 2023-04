Cách nhổ sạch lông vịt và khử mùi hôi hiệu quả

Lông vịt thường khó làm và tốn nhiều thời gian hơn lông gà. Vì thế, bạn có thể tham khảo một số thông tin dưới đây để biết cách nhổ lông vịt vừa nhanh, vừa sạch.

Cách chọn vịt ngon, dễ nhổ lông

Một trong những bí quyết giúp làm sạch lông vịt nhanh nằm ở khâu chọn vịt. Nếu bạn biết cách chọn thịt vịt ngon chọn đúng, thì công đoạn làm sạch lông vịt của bạn cũng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Nên chọn con vịt trưởng thành và béo, ức tròn, da cổ và da bụng dày, mọc đủ lông (điểm mút của hai cánh vừa đủ đan chéo vào nhau). Những con vịt này làm lông sẽ nhanh, không tốn thời gian.

Hạn chế chọn vịt non vì thịt sẽ nhão và rất tốn thời gian để nhổ lông tơ (lông măng). Những con vịt non có mỏ to và mềm. Còn vịt già, bạn quan sát kỹ sẽ thấy nó có mỏ nhỏ và cứng.

Ngoài ra, vịt non thường có mùi hôi nồng hơn vịt trưởng thành. Vì vậy, bạn nên chọn mua những con vịt già để tránh việc thịt có mùi hôi nồng.

Vịt đã đẻ nhiều lứa thịt cũng khá thơm. Loại vịt này thì bụng dưới xệ xuống. Khác với gà nếu ăn thịt vịt thì nên chọn vịt đực, vì vịt đực ăn ngon hơn vịt cái.

Với vịt làm sẵn, hãy chọn những con mới mổ, ấn tay vào thấy chắc.